Лучший женский тренер в 2017-м по версии ФИФА работает в сборной Голландии

Главный тренер женской сборной Голландии Сарина Вигман названа лучшим тренером женской команды по итогам 2017 года. Победителя на торжественной церемонии ФИФА The Best в Лондоне вручили чемпион Европы-1988, обладатель "Золотого мяча"-1987, бывший наставник "Челси", "Ньюкасла" и "Терека" Руд Гуллит и футболистка сборной Англии Алекс Скотт.

Сама Вигман не смогла присутствовать на церемонии, награду ей передал во время тренировки сборной бывший партнер Гуллита по сборной Голландии, трехкратный обладатель "Золотого мяча" Марко ван Бастен.

Помимо Вигман, на награду претендовали Нилс Нильсен из сборной Дании и Жерар Преше из "Лиона".

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best