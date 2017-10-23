Лике Мартенс из "Барселоны" - футболистка года ФИФА

Полузащитник "Барселоны" и сборной Голландии Лике Мартенс названа лучшей футболисткой 2017 года по версии ФИФА. Помимо нее, на награду претендовали венесуэлка Дэйна Кастельянос из "Санта-Клариты" и американка Чарли Ллойд из "Хьюстона". Последняя была названа лучшей в 2016 году.
Победительницу объявили немецкая футболистка Селия Шашич и японский футболист Хидетоси Наката. Мартенс не смогла присутствовать на церемонии в Лондоне и получила награду заранее из рук трехкратного обладателя "Золотого мяча" Марко ван Бастена.
Congratulations, #LiekeMartens! 💪– #FIFAWWC 🇫🇷 (@FIFAWWC) 23 октября 2017 г.
Winner of #TheBest FIFA Women's Player 2017 🏆 pic.twitter.com/aKaTXHuQnz