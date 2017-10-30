Карпова забила дебютный мяч в составе "Валенсии"

Форвард женской сборной России Надежда Карпова забила первый гол в составе "Валенсии". 22-летняя россиянка отличилась во встрече чемпионата Испании с "Мадридом" (4:0). Она вышла на поле на 68-й минуте, а на 72-й уже реализовала голевой момент.
Напомним, что Карпова перешла в "Валенсию" этой осенью, а дебютировала в составе команды 1 октября.
Нападающий @WomenRussia Надежда Карпова забила первый гол за новый клуб – испанскую "Валенсию"! Поздравляем Надю с этим важным событием!👏 pic.twitter.com/VJJGrhkn63– Женская сборная (@WomenRussia) 30 октября 2017 г.