Генсек ФИФА: "Женский футбол пока довольствуется объедками с мужского стола"

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура подчеркнула: развитие женского футбола в мире пока полностью зависит от успехов мужского. Однако, по ее словам, в перспективе он может стать коммерчески привлекательным.

Генсек ФИФА обратила внимание на то, что женскому и молодежному футболу особое внимание уделено в стратегии "ФИФА 2.0", которая была принята в прошлом году и рассчитана на 10 лет.

- ФИФА все больше приобретает женское лицо, однако женский футбол до сих пор пользуется объедками со стола мужского футбола, - цитирует Самуру ТАСС. - Сейчас он скорее побочный продукт мужского футбола. Но, с другой стороны, это обеспечивает его устойчивое развитие. И если мы будем пропагандировать женский футбол, я уверена, что он сможет приносить прибыль и быть коммерчески привлекательным.

ФИФА за десять лет планирует инвестировать в футбол 4 миллиарда долларов. У нас очень конкретные цели в вопросе молодежи и молодежных турниров. Мы хотим вдвое увеличить количество турниров, в которых играют девушки. Добиться, чтобы число официально играющих в футбол женщин увеличилось до 60 миллионов.