Футбольная ассоциация Англии извинилась перед двумя футболистками сборной за расистские высказывания бывшего тренера

Футбольная ассоциация Англии принесла извинения двум футболисткам сборной Эни Алуко и Дрю Спенс. Футбольная ассоциация признала бывшего главного тренера национальной команды Марка Сэмпсона виновным в расистских высказываниях.

У Алуко, футболистки нигерийского происхождения, Сэмпсон в шутку спросил, не болел ли кто-нибудь в ее семье лихорадкой Эбола. Спенс же пожаловалась, что тренер задал ей вопрос, как часто ее арестовывали во время командных собраний.

Расследование Футбольной ассоциации выявило, что Сэмпсон не является расистом и просто позволил себе неудачные и дискриминационные шутки.

Ранее из-за расистского скандала специалист был вынужден покинуть пост женской сборной Англии, причем увольнение произошло на следующий день после разгромной победы над Россией в отборочном турнире ЧМ-2019 - 6:0.