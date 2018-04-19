17:30 19 апреля | Футбол — Женский футбол

Футболистки "Енисея" разденутся, если выиграют чемпионат России

Защитник ЖФК "Енисей" Наталья МОРОЗОВА уже принимала участие в откровенной фотосессии. Фото instagram.com/wfcenisey
Защитник ЖФК "Енисей" Наталья МОРОЗОВА уже принимала участие в откровенной фотосессии. Фото instagram.com/wfcenisey
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Женский футбольный клуб "Енисей" пообещал, что игроки команды проведут эротическую фотосессию, если выиграют чемпионат России. Турнир стартовал 18 апреля, в соревновании участвуют 8 команд.

"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!" - говорится в сообщении пресс-службы "Енисея" в Твиттере.

Ранее болельщики могли оценить кадры защитника команды Натальи Морозовой. Она уже участвовала в откровенной фотосессии.

 

Защитник ЖФК "Енисей" Наталья Морозова 🔥

Публикация от ЖФК"Енисей" (@wfcenisey) 14 Авг 2017 в 1:44 PDT

 

Защитник ЖФК "Енисей" Наталья Морозова 🔥

Публикация от ЖФК"Енисей" (@wfcenisey) 14 Авг 2017 в 1:44 PDT

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Морозова молодец! Уважаю! А остальные команды чего халтурят?! Ну-ка все быстро раздевайтесь!)

18:08 19 апреля

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