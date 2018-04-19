Футболистки "Енисея" разденутся, если выиграют чемпионат России

Женский футбольный клуб "Енисей" пообещал, что игроки команды проведут эротическую фотосессию, если выиграют чемпионат России. Турнир стартовал 18 апреля, в соревновании участвуют 8 команд.
"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!" - говорится в сообщении пресс-службы "Енисея" в Твиттере.
Ранее болельщики могли оценить кадры защитника команды Натальи Морозовой. Она уже участвовала в откровенной фотосессии.
баламошка
Морозова молодец! Уважаю! А остальные команды чего халтурят?! Ну-ка все быстро раздевайтесь!)
18:08 19 апреля