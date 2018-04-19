Футболистки "Енисея" разденутся, если выиграют чемпионат России

Защитник ЖФК "Енисей" Наталья МОРОЗОВА уже принимала участие в откровенной фотосессии. Фото instagram.com/wfcenisey

Женский футбольный клуб "Енисей" пообещал, что игроки команды проведут эротическую фотосессию, если выиграют чемпионат России. Турнир стартовал 18 апреля, в соревновании участвуют 8 команд.

"Если выиграем чемпионат России, то всей командой проведем эротическую фотосессию с кубком и медалями!" - говорится в сообщении пресс-службы "Енисея" в Твиттере.

Ранее болельщики могли оценить кадры защитника команды Натальи Морозовой. Она уже участвовала в откровенной фотосессии.