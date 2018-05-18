Футболистка отпраздновала гол вместе с бойфрендом. Видео

Трогательный эпизод произошел во время матча 5-го тура чемпионата России среди женщин между "Чертаново" и "Рязань-ВДВ". Форвард хозяев Нелли Коровкина реализовала пенальти и побежала праздновать гол вместе со своим бойфрендом.

– У меня с моим молодым человеком уже стало традицией, что мы празднуем голы вместе, – цитирует официальный сайт РФС Коровкину. – Он меня вообще хорошо мотивирует на голы, говорит: "Если не забьешь, домой пойдешь пешком" (смеется). В этот раз получилось забавно: я забиваю пенальти, бегу к трибунам, но не могу никак понять, где стоит мой молодой человек! Бросилась к дальней трибуне к кому-то в черных очках, ближе подбегаю – а это не он! Хорошо, мой бойфренд мне крикнул, куда бежать, и я вовремя сориентировалась (смеется). Подбежала к нему обниматься, а за мной – вся команда. Девчонки его хорошо знают, так что отпраздновали гол все вместе.