Фил Невилл: "Я не сексист! Я живу правильно"

Новый главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл вновь принес извинения за публикации в Твиттере от 2012 года, которые британская пресса расценила как сексистские. Специалист, известный в качестве игрока по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", был назначен на пост наставника женской национальной команды 23 января, после чего удалил свой аккаунт в социальной сети.

- Я должен извиниться, - цитирует BBC Невилла. - Мне не нравятся слова, которые я использовал. Я не сексист! Я живу правильно.

Напомним, в январе 2012 года Невилл написал в Твиттере следующее:

"Когда я говорю "мужское утро", я думаю, что женщины заняты на кухнях и готовят завтрак, или готовят детей к школе, или застилают кровати. Бедное "женское утро".