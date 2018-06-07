Фил Невилл: "Надеемся, что в матче Россия - Англия получится красивая борьба"

Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2019 выразил надежду, что в матче против России будет красивая борьба. Игра состоится на "Сапсан-Арене" в пятницу.

- Естественно, предстоит ответственная игра, она очень важна для нас, - цитирует ТАСС Невилла. - Обе команды хотят квалифицироваться на чемпионат мира, обе хотят выиграть. Мы уважаем команду России и надеемся, что получится красивая борьба. Думаю, болельщики, которые завтра придут, будут довольны игрой, вдобавок арена просто потрясающая для женского футбола.

Прошлая встреча команд в сентябре 2017 года завершилась домашней победой англичанок со счетом 6:0.

- Я думаю, что получатся разные игры, - считает Невилл. - Завтра матч будет сложным, тем более Россия играет дома и очень мотивирована выступить лучше при своих болельщиках. Мы сконцентрировались на том, чтобы наши футболистки играли как можно сильнее, ведь у нас молодая команда и все заинтересованы, чтобы себя показать. Для меня важно, что они все собраны, тем более это последняя игра сезона