Энди Маррэй - о предложении Хегерберг станцевать тверк: "В спорте нереальный уровень сексизма"

Британский теннисист Энди Маррэй выразил возмущение поведением ведущего церемонии вручения "Золотого мяча", который попросил Аду Хегерберг станцевать тверк. Он предложил это спортсменке после вручения ей "Золотого мяча".

– Еще один пример глупого сексизма, который еще существует в спорте, – написал у себя в Инстаграме Маррэй. – Почему женщины еще должны это терпеть? А какие вопросы задали Мбаппе и Модричу? Думаю, что-то о футболе. И я хочу сразу ответить людям, которые считают, что реакция чрезмерна, что это всего лишь шутка… Это не так. Я всю жизнь провожу в спорте. И могу сказать, что уровень сексизма в нем просто нереальный.