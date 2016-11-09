Эльвира Тодуа: "Сборная России задаст жару на чемпионате Европы-2017"

Вратарь женской сборной России Эльвира Тодуа заявила, что команда на чемпионате Европы-2017 "задаст жару" соперникам на турнире. По итогам жеребьевки россиянки попали в группу B вместе с командами Германии, Италии и Швеции. Euro-2017 пройдет в Голландии с 16 июля по 6 августа 2017 года.

– Могу сказать, что ожидала именно такого итога, – цитирует пресс-служба РФС Тодуа. – Мы находились в четвертой корзине, и было понятно, что три сильных соперника по группе нам обеспечены. Что касается Германии, то я даже не сомневалась, что она нам достанется. Если не верите, то посмотрите мой видеопрогноз накануне жеребьевки. В целом имена наших соперников особенно не имеют значения в том плане, что остальные участники Euro не слабее. Но раз мы пробились на этот турнир, значит мы тоже сильная, достойная команда и должны доказать это на поле. Будем готовиться очень серьезно, и я уверена, что мы зададим жару в Голландии!