Елена Фомина: "Все-таки пять голов для сборной России – это редкость"

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина отметила, что ее команда сыграла раскрепощенно в товарищеском матче с Сербией (5:2). Эта встреча проходила в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 16 июля в Голландии.

– Девчонки в плане самоотдачи, мотивации и внутреннего настроя, понимая, что скоро чемпионат Европы, проявили свои самые лучшие качества, – цитирует "Р-Спорт" Фомину. – Только так выигрываются такие сложные матчи. Девочки, вышедшие на замену, усилили игру, раскрепостили команду во втором тайме. Зрители наслаждались футболом, все-таки пять голов для нашей команды – это редкость.

Тяжелая игра была, особенно первый тайм. Сложно, конечно, когда проигрываешь по ходу матча. Много было нереализованных моментов было у нас. Мы совершили грубые ошибки в обороне, не справились с выполнением несложных задач. Все-таки мы справлялись с атаками сербок, но в двух эпизодах ошиблись.

Первостепенная задача сборной России на чемпионате Европы – выйти из группы. Мы понимаем, что у нас очень сложная группа, "группа смерти". Италия, Швеция, Германия – это лидеры европейского футбола, участники Олимпиад. Мы понимаем значимость этого турнира.

Я надеюсь, что девчонки будут максимально готовы противостоять этим соперникам. Если у них будет такая же яркая и эмоциональная игра, как во втором тайме матча с сербками, то результат возможен самый высокий. Если мы выйдем из такой тяжелой группы, то дальше все соперники нам по силе.