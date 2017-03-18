Елена Фомина: "Сборная России не могла отказаться от предложения США сыграть на их территории!"

В апреле в Техасе пройдут два товарищеских поединка между женскими сборными России и США, которая занимает первое место в рейтинга ФИФА. Первый матч состоится 6 апреля в городе Фриско, вторая встреча состоится 9 апреля в Хьюстоне. Встречи с США пройдут в рамках подготовки сборной России к финальному раунду Euro-2017 (16 июля – 6 августа в Голландии). Соперники сборной на групповом этапе: Италия, Швеция и Германия.

Для участия в матчах против США тренерский штаб сборной России вызвал в команду 18 футболисток: вратари Юлия Гриченко (ЦСКА), Татьяна Щербак ("Кубаночка"), защитники Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова, Ксения Коваленко (все – ЦСКА), Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина (все – "Рязань-ВДВ"), Екатерина Морозова ("Чертаново"), полузащитники Елена Морозова ("Кубаночка"), Екатерина Сочнева, Елена Терехова, Анна Чоловяга (ЦСКА), Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина (обе – "Звезда-2005"), Маргарита Черномырдина, Нелли Коровкина (обе – "Чертаново"), нападающие Елена Данилова ("Рязань-ВДВ"), Надежда Карпова ("Чертаново").

– Американки обратились к нам с предложением провести два товарищеских матча на их территории, и мы просто не могли отказаться от такого предложения! – приводит официальный сайт РФС слова главного тренера женской сборной России Елены Фоминой. – Данные матчи однозначно помогут нам в подготовке к Euro. Стиль игры американок схож со стилем наших соперниц по группе – Швецией. Мы сможем отработать наши тактические схемы, проверить защитные порядки. Очевидно, что на Euro будем делать акцент на оборону, и матчи с сильным соперником покажут наши сильные и слабые стороны. К тому же на трибунах будет большое количество зрителей, и мы сможем окунуться в атмосферу, схожую с Euro.



В 2014 году сборная России уже совершала вояж в США и дважды крупно проиграла, но надо понимать, что тогда был февраль месяц и игроки находились не в лучшей форме. В апреле физические кондиции футболисток будут близки к оптимальным, и я думаю, что команда будет выглядеть достойно. Но, в любом случае, результаты товарищеских матчей для нас сейчас вторичны: главное – как следует подготовиться к финальной стадии Euro.