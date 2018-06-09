Елена Фомина: "Россиянки потерпели заслуженное поражение от англичанок"

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина после поражения от Англии в матче квалификации чемпионата мира-2019 (1:3) отметила, что команда заслуженно проиграла. Также она добавлиа, что англичанки являются явным лидером группы.

– Мы потерпели заслуженное поражение, - цитирует пресс-служба РФС Фомину. - В первом тайме Англия создала много голевых моментов, мы уступали в единоборствах, не успевали перестраиваться. Отсюда сразу три пропущенных мяча. Во втором тайме картина поменялась за счет того, что мы внесли определенные изменения. Но сейчас надо признать: таков наш уровень – не можем прыгнуть выше головы. Единственное, можно было более сконцентрированно действовать в единоборствах. Нас не переигрывали явно, мы все время были где-то рядом, создавали численный перевес на отдельных участках поля, но не могли выиграть единоборства. Конечно, яркая игра Англии показывает, что это явный лидер нашей группы.

– Фланговые навесы Англии становились настоящей проблемой для сборной России. Волнует ли вас это перед выездом в Уэльс, учитывая, что там соперник наверняка сыграет более агрессивно, чем в Санкт-Петербурге?

– Помимо того, что проигрывали единоборства, мы еще давали делать передачи с фланга, несмотря на насыщенность нашей обороны. Что касается Уэльса, эта команда все матчи отыграла на ноль, что говорит об их организованности и умении обороняться. Свой момент они ищут в быстрых атаках. Нам было сложно в Питере, где мы не cмогли вскрыть насыщенную оборону. Будет сложно и в предстоящей игре. Даже Англия, лидер нашей группы, не смогла забить Уэльсу. Остались считанные дни, и будет сложно что-то серьезно изменить. Но мы и сегодня строили свою игру так, чтобы через центральную зону проходило как можно меньше проникающих передач.

– Фил Невилл выделил в составе вашей команды Елену Данилову. Кого бы выделили вы?

– Действительно, Елена ветеран и лидер команды . У нее был единственный момент, и она его реализовала. Но создавала его вся команда, поэтому не хотела бы выделять кого-то одного. Был хороший момент и у Екатерины Сочневой, которая убегала один на один, но не смогла использовать свой шанс. В таких ситуациях крайне важна концентрация.

Женская сборная России уступила Англии в квалификации чемпионата мира