Елена Фомина: "Нельзя сказать, что матч с США получился провальным"

Главный тренер женской сборной России Елена Фомина отметила, что на исход товарищеского матча с США (0:4) повлияло волнение. Встреча прошла в Далласе 7 апреля в присутствии 15 тысяч зрителей.

- К сожалению, у нас было не так много времени на подготовку: по прилете мы успели провести две тренировки, причем одна из них была предыгровая, - цитирует официальный сайт РФС Фомину. - Игроки приехали из клубов после предсезонных сборов, работать над функциональной готовностью не было необходимости, поэтому основное время мы уделяли отработке тактических схем.

Что касается матча, то нельзя сказать, что он получился провальным. Надо реально оценивать свои силы. К сожалению, мы далеки от футбольного идеала, который представляет из себя сборная США. С таким сильным соперником мы еще не встречались. У нас сейчас достаточно молодой состав, и некоторые игроки еще не сталкивались с таким уровнем, никогда не выступали на глазах у пятнадцати тысяч болельщиков. Наверное, это волнение сказалось на результате первого тайма, который мы проиграли 0:3. В любом случае, для подготовки к Euro нам такие спарринги просто необходимы. Сильный соперник, полные трибуны – именно это нас ждет в Голландии.