Двукратная олимпийская чемпионка призналась в алкогольной и наркотической зависимости

Бывшая футболистка сборной США Эбби Вамбах призналась в проблемах с алкоголем и наркотиками, которые преследовали ее на протяжении нескольких лет. По словам футболистки, ей помог арест за вождение в нетрезвом виде, произошедший в апреле этого года.

- Я была упрямой и все отрицала, - цитирует AP Вамбах. - Я не хотела признавать правду. Ночь, когда меня арестовали, была одной из лучших в моей жизни. Если бы я не получила порцию публичного унижения, не думаю, что я бы очнулась. Я была глуха в течение многих лет. Глуха к мольбам моей семьи, друзей и самой себе.

Вамбах в составе сборной США выиграла золото Олимпиады-2004 и 2012, а также чемпионат мира-2015. Кроме того, со 184 голами в 255 матчах она является лучшим бомбардиром на уровне национальных команд среди мужчин и женщин.