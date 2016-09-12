19:37 | ФУТБОЛ — Женский футбол

Двукратная олимпийская чемпионка призналась в алкогольной и наркотической зависимости

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Бывшая футболистка сборной США Эбби Вамбах призналась в проблемах с алкоголем и наркотиками, которые преследовали ее на протяжении нескольких лет. По словам футболистки, ей помог арест за вождение в нетрезвом виде, произошедший в апреле этого года.

-  Я была упрямой и все отрицала, - цитирует AP Вамбах. - Я не хотела признавать правду. Ночь, когда меня арестовали, была одной из лучших в моей жизни. Если бы я не получила порцию публичного унижения, не думаю, что я бы очнулась. Я была глуха в течение многих лет. Глуха к мольбам моей семьи, друзей и самой себе. 

Вамбах в составе сборной США выиграла золото Олимпиады-2004 и 2012, а также чемпионат мира-2015. Кроме того, со 184 голами в 255 матчах она является лучшим бомбардиром на уровне национальных команд среди мужчин и женщин.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mayornataly

Многие годы человек на наркоте, а ВАДА ничего не находит... Очень странно...

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