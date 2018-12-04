Диджей попросил обладательницу "Золотого мяча" станцевать тверк. Она обиделась

Диджей Мартен Сольвейг, работавший на церемонии вручения "Золотого мяча" выступил с необычным предложением для обладательницы трофея Ады Хегерберг. Норвежка завоевала первый в истории "Золотой мяч" для женщин.

На торжественной церемонии, проходившей в Большом дворце в Париже он попросил ее станцевать тверк (танец, особенностью которого являются энергичные движения ягодицами). Футболистка сухо ответила "нет" и покинула подиум. Судя по выражению ее лица, предложение Сольвейга ее обидело.