10:28 | Футбол — Женский футбол

Чемпионка России Юлия Борисенко скончалась в возрасте 28 лет

Футболистка "Звезды-БГУ" Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет, информирует пресс-служба минского клуба. Свой последний матч чемпионка России и обладательницей Кубка страны в составе "Рязани-ВДВ" провела 21 июля в чемпионате Белоруссии против "Славянки" (22:0), став автором одного из мячей. О причинах смерти спортсменки не сообщается.

"Пришла печальная новость о том, что не стало футболистки "Звезды-БГУ" Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Борисенко является трехкратной чемпионкой Белоруссии, четырехкратной обладательницей Кубка Белоруссии и трехкратной – Суперкубка.

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