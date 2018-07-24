Чемпионка России Юлия Борисенко скончалась в возрасте 28 лет

Футболистка "Звезды-БГУ" Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет, информирует пресс-служба минского клуба. Свой последний матч чемпионка России и обладательницей Кубка страны в составе "Рязани-ВДВ" провела 21 июля в чемпионате Белоруссии против "Славянки" (22:0), став автором одного из мячей. О причинах смерти спортсменки не сообщается.

"Пришла печальная новость о том, что не стало футболистки "Звезды-БГУ" Юлии Борисенко. Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Борисенко является трехкратной чемпионкой Белоруссии, четырехкратной обладательницей Кубка Белоруссии и трехкратной – Суперкубка.