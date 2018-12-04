Бывшая американская футболистка возмущена предложением диджея станцевать тверк обладательнице "Золотого мяча"

Бывшая футболистка сборной США Фрэнсис Сильва возмущена поведением диджея Мартина Сольвейга на церемонии вручения "Золотого мяча". После награждения Ады Хегерберг, ставшей первой женщиной-обладательницей трофея, Сольвейг предложил ей на сцене станцевать тверк. Хегерберг в резкой форме отказала и покинула сцену.

"Представьте, что вы выиграли первый "Золотой мяч" среди женщин. Затем произнесли невероятную речь о том, насколько это важно для женского футбола. Затем призвали маленьких девочек верить в себя. А затем вас попросили станцевать тверк. Пошел на..., чувак", - написала Сильва в Твиттере.

Отметим, сама Хегерберг говорила, что не видит в словах диджея ничего плохого, а впоследствии станцевала с ним.