Американская футболистка обвинила отца Саенко в избиениях и накачке игроков стероидами

Американка Дэни Фоксховен, выступавшая за воронежскую "Энергию" в 2012-м году, обвинила своих бывших тренеров в систематических унижениях. Также она заявила о том, что работники клуба умышленно накачивали игроков стероидами. В статье отмечается, что речь идет об Иване Васильевиче Саенко – отце экс-игрока сборной России Ивана Саенко. Среди других подозрений Фоксховен – участие команды в договорных матчах.

– Я никогда не думала о том, чтобы покончить с собой, но я определенно была не в порядке, – цитирует The Times Фоксховен. – Мне тогда пришлось переехать обратно к родителям, потому что единственным источником моего дохода была тренерская деятельность. А потом позвонил агент и сказал, что мне готовы платить 2 тысячи фунтов в месяц в Воронеже. Мой отец сказал: "Ты же знаешь, что это Россия, очень далеко от дома, и они там не говорят по-английски". Но мне было любопытно. Не у каждого есть возможность заработать и при этом узнать другую культуру.

Команда приняла меня прохладно. Но дальше было хуже. Однажды я сидела на траве во время тренировке, тренер подошел, схватил меня за ухо и дал пощечину. Я ничего не понимала. После этого я стала осторожней. Переводчик сказал, что, по словам Саенко, если я буду сидеть на холодной траве, это может мне навредить.

Больше всего меня шокировало то, насколько груб он был. Я не говорила по-русски, но могла понять по языку его тела, что он открыто оскорблял всех вокруг. Поначалу переводчик опускал эти моменты, но в итоге мы поладили, и однажды она записала то, что тренер говорил. Там было много сексуальных коннотаций. Тренер говорил, что большая часть людей предпочла бы видеть нас голыми, что из нас бы получились лучшие проститутки, чем футболистки. Он называл нас "шлюхами" и "идиотками". За команду выступали две девушки из Камеруна, и в их отношении звучало много расистских комментариев.

Иван Васильевич САЕНКО (в центре). Фото Константин КОЛПАКОВ/Сайт болельщиков ФК "Энергия"

Тренер называл себя "доктором наук", а мы думали, что он врач. Каждый день нас заставляли пить множество витаминов. Никто не объяснял, что именно мы принимаем. Саенко стоял над нами и следил, чтобы мы их проглотили. Позже он стал ходить по комнатам и делать уколы. Я старалась избежать этого, но раза четыре мне все же делали инъекции. Когда я вернулась в США, то сдала положительный текст на анаболические стероиды.

Тренер любил показывать нам приемы из карате, он считал, что это поможет нам улучшить удар. Не знаю, сделал ли он это специально или нет, но однажды он ударил одну из девушек по лицу. Причем у нее уже был сломан нос.

Почему я не уехала? Однажды мы вместе с Омолин Дэвис, защитницей с Ямайки, начали протестовать из-за задержек по зарплате. А тренер пригрозил, что отберет у нас паспорта. До ближайшего американского посольства мне было нужно ехать 10 часов – без денег и документов. Я не говорила по-русски, и у меня не было мобильника.

Иногда наш тренер выпивал на базе с судьями. Не знаю, о чем они разговаривали, но это выглядело весьма загадочно. Некоторые девочки переводили и говорили, что мы не должны выигрывать те или иные матчи. Была одна игра, когда все знали, что мы не победим, и тренер даже не хотел, чтобы я старалась.