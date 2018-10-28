Александр Алаев: "Финал Кубка России среди женщин удался со всех точек зрения"

В воскресенье, 28 октября, в Майкопе прошел финальный матч Кубка России среди женщин 2018 года между "Рязанью-ВДВ" из Рязани и пермской "Звездой-2005". Со счетом 1:0 победу одержал клуб из Перми. И.о. президента РФС Александр Алаев заявил, что эта игра удалась со всех точек зрения.

- Прежде всего, я хотел бы отметить то, что финал Кубка России среди женщин был проведен на высоком организационном уровне, - сказал Алаев. -Выбор Майкопа кому-то мог показаться не очевидным, все-таки здесь нечасто проводятся такие статусные футбольные мероприятия. Но все прошло просто великолепно. Финал Кубка России среди женщин удался со всех точек зрения – отличный стадион, прекрасное поле и, конечно, шикарная игра двух команд. Хотел бы поблагодарить руководство Республики Адыгея, всех, кто имел отношение к организации этого матча, а также поздравить пермскую команду в завоеванием почетного трофея.

Помимо посещения финального матча Кубка России между командами "Рязань-ВДВ" и "Звезда-2005" Александр Алаев в рамках визита в Майкоп провел рабочую встречу с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, на которой обсуждались наиболее актуальные вопросы развития футбола в регионе.