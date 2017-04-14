Зозуля заменил Тимощука в исполкоме ФФУ

Сегодня состоялся 19-й конгресс ФФУ, по итогам которого было принято решение исключить из исполкома тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, сообщает "Динамомания". Место бывшего футболиста займет нападающий "Бетиса" Роман Зозуля.
27-летний игрок будет представлять интересы действующих футболистов. Напомним, что Зозуля из-за неудачного перехода в "Райо Вальекано" на правах аренды не может играть в футбол до конца сезона. Испанский клуб отказался подписывать контракт с украинским футболистом по просьбе болельщиков, а "Бетис" уже убрал игрока из заявки.
Дополнительная информация
http://www.dynamomania.com/news/369467-timoschuk-isklyuchen-iz-ispolkoma-ffu-ego-zamenil-zozulya
Bibigon2000
конечно удачи на донбасс пусть еще съездит может подстрелят урода
19:11
Ботаникум
pushgun ---- А кто это здесь "Огурцов"?....... "Зозуля" в переводе с "суржика" означает "КУКУШКА". Но для "порядку" в ФФУ надо ввести Стёпу Бандеру!!!
19:01
pushgun
Вот Тимоха расстроится. Огурцову удачи.
18:14