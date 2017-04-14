18:02 | ФУТБОЛ — Украина

Зозуля заменил Тимощука в исполкоме ФФУ

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Сегодня состоялся 19-й конгресс ФФУ, по итогам которого было принято решение исключить из исполкома тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, сообщает "Динамомания". Место бывшего футболиста займет нападающий "Бетиса" Роман Зозуля.

27-летний игрок будет представлять интересы действующих футболистов. Напомним, что Зозуля из-за неудачного перехода в "Райо Вальекано" на правах аренды не может играть в футбол до конца сезона. Испанский клуб отказался подписывать контракт с украинским футболистом по просьбе болельщиков, а "Бетис" уже убрал игрока из заявки.

Дополнительная информация

http://www.dynamomania.com/news/369467-timoschuk-isklyuchen-iz-ispolkoma-ffu-ego-zamenil-zozulya

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Bibigon2000

конечно удачи на донбасс пусть еще съездит может подстрелят урода

19:11

Ботаникум

pushgun ---- А кто это здесь "Огурцов"?....... "Зозуля" в переводе с "суржика" означает "КУКУШКА". Но для "порядку" в ФФУ надо ввести Стёпу Бандеру!!!

19:01

pushgun

Вот Тимоха расстроится. Огурцову удачи.

18:14

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