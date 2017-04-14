Зозуля заменил Тимощука в исполкоме ФФУ

Сегодня состоялся 19-й конгресс ФФУ, по итогам которого было принято решение исключить из исполкома тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, сообщает "Динамомания". Место бывшего футболиста займет нападающий "Бетиса" Роман Зозуля.

27-летний игрок будет представлять интересы действующих футболистов. Напомним, что Зозуля из-за неудачного перехода в "Райо Вальекано" на правах аренды не может играть в футбол до конца сезона. Испанский клуб отказался подписывать контракт с украинским футболистом по просьбе болельщиков, а "Бетис" уже убрал игрока из заявки.