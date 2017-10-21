Защитнику киевского "Динамо" наложили 10 швов

Врач киевского "Динамо Леонид Миронов сообщил о том, что защитник Домагой Вида пропустит пару дней. Хорват получил серьезное рассечение головы в матче группового турнира Лиги Европы против "Янг Бойз" (2:2). На 74-й минуте встречи хорватский футболист получил травму во время столкновения с игроком соперника и был заменен.

- С Видой, к счастью, все нормально: зашили рану, наложили около 10 швов, обработали место столкновения, сверху обезопасили стерильной повязкой, - цитирует пресс-служба "Динамо" Миронова. - Сотрясения головного мозга нет, консультация с нейрохирургом и контрольные снимки показали, что с Домагоем все нормально. Со стороны, конечно, все выглядело очень страшно, было много крови, но это естественно, поскольку кожный покров волосистой части головы очень обильно снабжен артериями, там много сосудов.

Пару дней наш футболист пропустит, а дальше посмотрим. Не стану загадывать наперед, поскольку участие в тренировках будет зависеть от самого Виды, его состояния и самочувствия.