Защитник "Зирки" Пепе поедет на просмотр в топ-клуб

Главный тренер "Зирки" Роман Монарев подчеркнул, что во время зимнего трансферного окна защитник Сесе-Франк Пепе отправится на просмотр в топ-клуб. При этом специалист не уточнил название команды.

21-летний француз, ранее выступавший за "Марсель", перешел в "Зирку" летом 2017 года, подписав двухлетний контракт. За это время он провел 11 матчей в чемпионате Украины.

– Прежде всего, французский рынок сейчас является одним из самых интересных, самых обсуждаемых в Европе. У них много качественных и перспективных футболистов, – приводит пресс-служба клуба слова Монарева. – Я увидел, что нашим молодым игрокам есть чему поучиться у французских исполнителей. Это работа с мячом, уровень технического мастерства и тому подобное.

То есть, мы выбрали вот такой путь развития. Это наш первый опыт, и я считаю, что он является успешным. Почему? Потому что, на сегодняшний день, тот же Сесе-Франк Пепе имеет предложение и поедет на просмотр в топ-клуб.

Надеюсь, что он сможет показать себя с лучшей стороны и, тем самым, привлечь большее внимание к нашей команде, что позволит и нам приглашать более качественных зарубежных и украинских исполнителей. Можно сказать, что, как французы открывали для себя украинский рынок, так и мы – французский. И я считаю этот опыт удачным.