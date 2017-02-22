Юрий Вернидуб: "В России Будковскому предложили в три раза больше денег"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб отметил, что нападающий Филипп Будковский ушел в "Анжи" из-за того, что в чемпионате России ему предложили больше денег. Форвард присоединился к махачкалинской команде летом 2016 года и провел в ее составе 19 матчей, в которых забил 5 мячей. Зимой арендное соглашение между сторонами было продлено до конца сезона.

- Почему он туда пошел? Он задавался вопросом? Наверное, потому что там были намного лучшие финансовые условия, чем у нас, я думаю, - заявил Вернидуб в эфире телеканала "Футбол 1". - Может, в три раза. Понятно. Конечно, те финансовые условия, что были у него там, мы не сможем обеспечить, мы не настолько великий и богатый клуб, чтобы такие зарплаты платить. Если бы он хотел вернуться, я думаю, что инициатива должна была бы идти от него.

Он должен позвонить главному тренеру, генеральному директору, рассказать, что, мол, такая ситуация, я готов играть на тех же условиях, что и были… Я только рад был бы. Я думаю, это пошло бы и ему на пользу. Когда он уходил, я первый, кто говорил, что он сделал ошибку. Остался бы – поиграл в Лиге Европы, сейчас бы, я думаю, у него было бы гораздо больше предложений. Всего-то – 5 - 6 месяцев.