Ярослав Ракицкий: "Предложил болельщику "Динамо" выйти один на один, но он сразу убежал в толпу"

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий после матча с киевским "Динамо" (1:2) рассказал об инциденте с участием болельщиков, которые выбежали на поле.

- Получил поджопник. Нормально, чего уж: это болельщики, - цитирует футболиста sportarena.com. - Правда, там один клоун – давай, позвони мне, один на один выйдем, не вопрос. Но я посмотрел на него, он сразу же убежал в толпу. Поздравляю фанов "Динамо" с победой, молодцы, сегодня хорошо играли.

По итогам сезона "Шахтер" стал чемпионом Украины, а также выиграл Кубок страны.