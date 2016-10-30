Ярмоленко встретился с ультрас "Динамо" после конфликта

Нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко инициировал встречу с ультрас киевского клуба. Форвард был инициатором собрания из-за конфликта с фанатами. После матча 12-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Александрией" (1:1) игрок подошел к трибунам и услышал в свой адрес оскорбительную речь. На это Ярмоленко ответил болельщикам в нецензурной форме.

"Состоялся серьезный мужской разговор, который поставил точку в этом вопросе. Андрей объяснил свою позицию и подчеркнул, что у него не было желания негативно веси себя по отношению к кому-либо из представителей движения", - сообщили фанаты на своей страинце в Facebook.