Ярмоленко ответил на требование прекратить разговаривать на русском языке

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко отметил, что будет разговаривть на том языке, на котором захочет. Так он отреагировал на требование департамента по связям со СМИ киевского "Динамо" Николая Несенюка прекратить давать интервью на русском языке.

- Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать, - приводит dynamo.kiev.ua слова Ярмоленко. - Я могу общаться с вами на украинском языке, могу - на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь.

"Говорить на родном языке западло?" На Украине призвали Ярмоленко прекратить общяться на русском языке