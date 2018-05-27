Вратарь "Зари" – об интересе "Наполи": "Может, и были какие-то разговоры, но по факту – ничего"

Вратарь "Зари" Андрей Лунин отметил, что разговоры о его возможно переходе в "Наполи" или другие клубы не носят предметного характера.

- Когда переходил в "Зарю", на сто процентов понимал, что конкуренция будет выше, чем в "Днепре". И понимал, что нужно будет работать, чтобы этот клуб стал толчком в карьере, - цитирует Footboom Лунина. - Уже год прошел. Может быть, и были какие-то разговоры, но по факту – ничего. Я все точно так же читаю в Интернете. Что касается "Реала Сосьедад", то зимой разговор был, но ни во что не вылился.

Отметим, что по данным transfermarkt.de стоимость 19-летнего Лунина оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне голкипер провел 29 матчей в украинской Премьер-лиге.