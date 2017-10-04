Вратарь последней команды чемпионата Украины Гутор признан лучшим игроком турнира в сентябре

Вратарь "Черноморца" Александр Гутор признан лучшим игроком чемпионата Украины в сентябре, сообщает официальный сайт турнира. Белорусский голкипер победил в голосовании среди болельщиков, набрав 33 процента голосов.

В прошлом месяце вратарь принял участие в четырех матчах национального первенства, проведя два из них "на ноль".

Соперниками Гутора в борьбе за это звание были Александр Бандура ("Верес"), Факундо Феррейра ("Шахтер"), Руслан Фомин ("Мариуполь") и Виктор Цыганков ("Динамо" Киев).

Отметим, что после 11 туров украинского первенства "Черноморец" занимает последнее, 12-е место, в турнирной таблице.