14:09 | Футбол — Украина

"Ворскла" вручную переписала цену на билетах на матч с киевским "Динамо"

Маркер помог "Ворскле" заработать 2360 рублей. Фото football24.ua, "СЭ"
Маркер помог "Ворскле" заработать 2360 рублей. Фото football24.ua, "СЭ"
3

"Ворскла" подняла цену на гостевые билеты на воскресный матч с киевским "Динамо" (0:1) в 2,5 раза – с 20 до 50 гривен, сообщает football24.ua. При этом стоимость была изменена вручную – на билетах маркером двойка была исправлена на пятерку. Отмечается, что на матче присутствовало 300-350 болельщиков киевского клуба. Таким образом, полтавчане выручили от поднятия цен около 10 000 гривен (2360 рублей).

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Бедная Украина. Не того хотел капитал из "В бой идут одни старики". Я б давно повесил Порошенку, а вы как хотите(

15:32

konoplyov

23,63 - это цена за 10 гривен

14:19

Aurora Hausos

10000 гривен = 23636,9 руб математики со спартак экспресса

14:15

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!