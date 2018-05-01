"Ворскла" вручную переписала цену на билетах на матч с киевским "Динамо"

"Ворскла" подняла цену на гостевые билеты на воскресный матч с киевским "Динамо" (0:1) в 2,5 раза – с 20 до 50 гривен, сообщает football24.ua. При этом стоимость была изменена вручную – на билетах маркером двойка была исправлена на пятерку. Отмечается, что на матче присутствовало 300-350 болельщиков киевского клуба. Таким образом, полтавчане выручили от поднятия цен около 10 000 гривен (2360 рублей).