"Ворскла" - в группе Лиги Европы, "Заря" и "Мариуполь" - в квалификации. Итоги чемпионата Украины

"Ворскла" обыграла "Зарю" в матче 32-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Победа позволила полтавскому клубу занять третье место, дающее право участия в групповом турнире Лиги Европы. В отборочном турнире сыграют "Заря" и "Мариуполь", а "Верес" остался без еврокубков.
Чемпионом Украины досрочно стал "Шахтер", который сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. В отборе главного еврокубкового турнира выступит киевское "Динамо".
Напрямую из премьер-лиги вылетела "Сталь", место которой займет "Арсенал". "Звезда" и "Черноморец" сыграют в стыковых матчах с клубами первой лиги.
Чемпионат Украины
Премьер-лига
Чемпионская группа
32-й тур
"Верес" - "Мариуполь" - 1:1 (0:0)
Голы: Кожанов, 61 (1:0). Диденко, 79 (1:1).
Удаление: Симинин (М), 87.
"Ворскла" - "Заря" - 2:0 (0:0)
Голы: Кулач, 66 (1:0). Васин, 90+3 (2:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/ukraine/premier/2017-2018/