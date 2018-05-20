"Ворскла" - в группе Лиги Европы, "Заря" и "Мариуполь" - в квалификации. Итоги чемпионата Украины

"Ворскла" обыграла "Зарю" в матче 32-го тура чемпионской группы украинской премьер-лиги. Победа позволила полтавскому клубу занять третье место, дающее право участия в групповом турнире Лиги Европы. В отборочном турнире сыграют "Заря" и "Мариуполь", а "Верес" остался без еврокубков.

Чемпионом Украины досрочно стал "Шахтер", который сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов. В отборе главного еврокубкового турнира выступит киевское "Динамо".

Напрямую из премьер-лиги вылетела "Сталь", место которой займет "Арсенал". "Звезда" и "Черноморец" сыграют в стыковых матчах с клубами первой лиги.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

Чемпионская группа

32-й тур

"Верес" - "Мариуполь" - 1:1 (0:0)

Голы: Кожанов, 61 (1:0). Диденко, 79 (1:1).

Удаление: Симинин (М), 87.

"Ворскла" - "Заря" - 2:0 (0:0)

Голы: Кулач, 66 (1:0). Васин, 90+3 (2:0).