Воронин хотел показать месседж с усами надежды. Самедов его одернул

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин под конец первого дня нового года запустил в своем Инстаграме прямой эфир. По всей видимости, он в компании знакомых отдыхал в бане.

В кадре эфира периодически появлялся полузащитник "Спартака", бывший партнер нападающего по "Динамо" Александр Самедов. При этом по ходу записи можно было сделать вывод, что спартаковцу все меньше нравилась идея друга шутить в режиме онлайн. В один из моментов Воронин сообщил, что его попросили прекратить прямой эфир.

- Нам тут сказали, что сниматься нельзя. Друзья, фолловеры, тысяча извинений. Черчесов позвонил, сказал нельзя сниматься… Усы надежды, - произнес улыбающийся Воронин и поднес палец к губе.

- Не перебарщивай, - одернул его Самедов.

- Нельзя. Согласен. Извините. Перебарщиваю. Тысяча извинений… Куда нажать, чтобы выключить? - обратился за помощью друга смеющийся Воронин.

Напомним, Самедов закончил карьеру в сборной России после чемпионата мира-2018. На домашнем турнире команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.