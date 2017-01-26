Владимир Лютый: "Китайские инвесторы? У нас есть общее желание вывести "Сумы" в премьер-лигу"

Главный тренер украинского клуба "Сумы" Владимир Лютый сообщил, что сотрудничество с партнерами из Китая должно помочь команде в перспективе попасть в чемпионат Украины. Ранее стало известно, что китайские инвесторы стали новыми владельцами ПФК "Сумы". До этого команду спонсировали областные власти.

– Один из моих бывших подопечных, игрок из Азербайджана Ильгар Набиев, игравший в молдавском "Нистру", по окончании футбольной карьеры стал бизнесменом, – приводит matchday.ua слова Лютого. – Мы с ним общались, он знал, что у меня есть желание воплотить в жизнь в Украине разумный футбольный проект по воспитанию футболистов, чтобы впоследствии он приносил прибыль и был бизнес-проектом.

У Ильгара совместный строительно-инвестиционный бизнес с партнерами из Китая. Поэтому, когда они заинтересовались Украиной, появился вариант начать реализацию этого проекта. Выбор пал на Сумы, хотя в списке были и другие города. Но так совпало, что в Сумах есть условия для старта, есть детская спортивная база. И самое главное, что областная администрация и мэрия также заинтересованы в развитии футбола в Сумах.

Так что, когда я предложил городу этот проект, тут им заинтересовались. Теперь все готовы засучить рукава и работать. Уже началась подготовка к новому сезону, поэтому времени на раскачку у нас нет.

– ПФК "Сумы" теперь принадлежит новым спонсорам из Китая?

– Нет. Клуб по-прежнему принадлежит сумскому предприятию имени Фрунзе. Мы, скажем так, взяли его в управление на определенных условиях, которые устраивают обе стороны. Сложно сейчас сказать, как распределятся пропорции его финансирования между владельцем и инвесторами. Но, думаю, получится ориентировочно 50 на 50. Вот сейчас директор завода Алексей Цымбал пошел навстречу команде в плане условий проживания футболистов, которым будет предоставлена хорошая гостиница.

На первом этапе стоит задача стабилизировать состав главной команды и подняться как можно выше в турнирной таблице. Задача непростая, от шестого места, на которое мы нацеливаемся в весенней части чемпионата, отрыв составляет 13 очков. Ликвидировать такой гандикап непросто, но даже в этой ситуации я уверен, что это возможно.

Самое главное, у нас есть общее желание сохранить команду и добиваться с ней поставленных целей и в перспективе ставить задачу выхода в премьер-лигу. У всех нас настрой и желание на долгосрочную работу, как и у инвесторов, которые также понимают, что за два-три месяца сильный коллектив создать не получится.