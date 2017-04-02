Виталий Кварцяный: ""Оба гола "Ворсклы" – фальсификация! Судьи хотели еще и третий, и четвертый забить"

Наставник "Волыни" Виталий Кварцяный болезненно воспринял поражение от "Ворсклы" в матче чемпионата Украины со счетом 0:2. Он обвинил судей в предвзятости.

– Матч можно поделить на два отрезка, во втором тайме у ваших футболистов что-то не получилось. В чем причина?

– Вы уже за меня ответили: два разных тайма, что-то не сложилось, – приводит Terrikon слова Кварцяного. – На этом закончим.

– Что именно пошло не так?

– Вы меня 10 минут не давали в эфир. Первый гол – нарушение на Петрове, заплели ноги. Судья был заинтересован в этом, сказал, что Петров споткнулся о мяч, поэтому не свистнул. Это же нарушение! Посмотрите запись. Меня 10 минут не давали в экран, так что я уже все узнал.

Нарушение, гол нечистый, фальсификация. Второй гол из офсайда – тоже фальсификация! О чем говорить?

Я сказал: "Вася, что, в Полтаве без "вне игры" играем?". Наверное, тут свои правила есть. А судьи хотели еще и третий, и четвертый гол забить. Они все вместе так дружно.

Наверное, наша команда немного уступала, но претензий особых нет, все старались. Два корявых гола... Не с того некоторые тренеры начинают. Все, пока.