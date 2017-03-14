Виктор Леоненко: "Я бы на месте Шовковского вернулся - в воротах "Динамо" стоит майка"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал действия вратаря команды Артура Рудько в матче 21-го тура чемпионата Украины против "Зирки" (0:2). По его словам, 24-летний голкипер не соответствует уровню бело-голубых.

- Я бы на месте Шовковского подумал: надо возвращаться назад. В воротах стоит майка. Рудько - это не вратарь для "Динамо", - приводит Football24.ua слова Леоненко. - По сути это была ничейная игра. Команда? Ее в "Динамо" давно нет. С "Зарей" сыграли и хватит. Если бы в воротах киевлян не майка висела, было бы хотя бы 0:0.

Моменты у динамовцев? Вспоминаем "Олимпик". С 84-й минуты они начались. Было аж 2-3. Какое поле? Они на классе должны обыгрывать "Зирку", еще и вдесятером или вдевятером.

Один момент, когда из-за уха ударил Буяльский. А все остальное - судороги. Говорят, что нет мотивации. А что вы выиграли, что у вас ее нет? Сейчас каждый тренер ищет отговорки.

Что делал Пантич? Он не знает, что такое диагональная подстраховка. Поле плохое не тогда, когда мяч скачет, а когда он не катится. О таком говорят только слабые. Поле плохое только для техничных и быстрых, потому что они мяч на скорости ведут. Хорошие поля для хороших ног, а не для этих копыт.