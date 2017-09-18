Виктор Леоненко: "Суркис хочет увольнения президента Федерации футбола Украины"

Экс-нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко недоволен решением президента своей бывшей команды Игоря Суркиса, не отпускать в сборную полузащитников Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша. По мнению бывшего форварда, президент бело-голубых мстит Федерации футбола Украины за техническое поражение (0:3) в матче против "Мариуполя".

– Шевченко что, специально не ставит Гармаша или Сидорчука, чтобы сборную сделать слабее? - приводит FootballUA слова Леоненко. - Андрей Павелко (президент Федерации футбола Украины. – Прим. "СЭ") сказал то, что должно быть: не приехали – техническое поражение и минус три очка. А это называется: "Мы мстим".

Как Игорь Суркис может не отпустить своих игроков в сборную? Придумать травму? А уважение, а патриотизм? Это любительская игра на публику, здесь можно только разругаться и все. Здесь позитива нигде нет. А конфликт с Федерацией? Понятно, что Суркис хочет ухода Павелко.

Напомним, что "Динамо" не явилось на игру против "Мариуполя", мотивируя это тем, что соперник не сможет предоставить гарантии безопасности футболистам. Федерация футбола Украины присудила бело-голубым техническое поражение – 0:3.