Виктор Леоненко: "Киевскому "Динамо" не надо выходить на поле в подгузниках"

Бывший футболист "Динамо" Киев Виктор Леоненко после матча 12-го тура чемпионата Украины, в котором "Черноморец" обыграл киевлян, отметил, что у динамовцев не хватает творчества в атаке. По его мнению, в составе команды играют олени, привыкшие бегать.

- Футболисты "Динамо" ничем не лучше игроков "Черноморца", - заявил Леоненко в эфире передачи "Великий футбол". - Не надо выходить на поле в подгузниках. Одесситы не боялись и дважды забили.

Почему у "Динамо" нет творчества в атаке? Вы сами из Буяльского и Гармаша сделали звезд. "Динамо" сделало много фланговых передач, но безадресных. У "Черноморца" в защите баскетболисты. Там пробка из 30 человек, вместе с болельщиками. Через центр было нереально пройти. "Шахтер" смог пройти насыщенную оборону "Ворсклы", потому что у них есть техничные ребята, а в "Динамо" - олени, которые привыкли бегать. Я не обижаю их, а просто говорю, что они могут только бегать. В "Динамо" нет таких игроков, как Патрик, Тайсон, Фред, Марлос... Там нету игроков, которые могут подсечь мяч и забить гол через вратаря. Сидорчук? Да, боец, но у нас все бойцы. Гармаш, Буяльский и Мбокани тоже сыграли слабо.