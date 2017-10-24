Вида требует от киевского "Динамо" контракт на 3 миллиона долларов в год

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида пожелал получать по условиям нового договора 3 миллиона долларов в год, сообщает Sport Arena. Это не устроило руководство украинского клуба.

После игры против "Шахтера" (0:0) в 13-м туре чемпионата Украины президент "Динамо" Игорь Суркис подчеркнул, что клуб не имеет возможности выполнить условия, которые ставит футболист, поэтому в январе будет искать нового центрального защитника. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Вида согласовал детали будущего контракта с "Бешикташем".

28-летний хорват играет за киевское "Динамо" с 2013 года. В новом сезоне чемпионата Украины на его счету семь матчей и один гол. Всего за украинскую команду защитник сыграл 157 игр во всех турнирах, забив 12 мячей.