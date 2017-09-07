Вице-президент "Шахтера" назвал президента киевского "Динамо" трусом

Вице-президент "Шахтера" Борис Колесников выразил уверенность в том, что киевскому "Динамо" должно быть засчитано техническое поражение в матче 7-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем".

Динамовцы не приехали в Мариуполь из-за отсутствия письменных гарантий безопасности от правоохранительных органов. Ранее руководство азовцев заявило, что не будет переигрывать матч с киевлянами.

– Считаю, что "Динамо" должно быть засчитано техническое поражение. Это даже не подлежит обсуждению, – приводит Isport слова Колесникова. – По поводу комментария Суркиса, могу сказать, если ты записался на чемпионат по прыжкам с моста, подал заявку, подписал регламент и не пришел на соревнования, значит ты трус.

Игорь Суркис: "Если десять человек скажут прыгать, а я не захочу – я трус?"