Вице-президент "Мариуполя": "Город готовился горячо и с любовью встретить киевское "Динамо"

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин не рад решению КДК ФФУ, которое присудило поражение киевскому "Динамо", которое не приехало на матч 7-го тура чемпионата Украины. По словам руководителя, азовцы стремятся доказывать свой профессионализм на футбольном поле, а не в кабинетах.

– Рад ли я полученным трем очкам за счет технического поражения киевлян? Отвечаю совершенно честно – нет, наш клуб стремится доказывать свой профессионализм на футбольном поле, но никак не в кабинетах и подковерных интригах, – написал Санин на своей странице в Фейсбуке. – Единственное ощущение, возникшее у меня после оглашения вердикта КДК – это облегчение. Облегчение от того, что тебе и твоей команде единомышленников уже не надо доказывать очевидные для всех жителей Мариуполя факты, а именно:

1. Тема безопасности зрителей и спортсменов для нас была и будет главенствующей, увы, но к этому располагает наше географическая близость к линии соприкосновения. От нас не обязательно требовать письма и прочие "железобетонные гарантии", мы и так сами вместе с силовиками-партнерами будем делать все возможное для минимизации всех рисков;

2. Город охраняется лучшими в Украине профессионалами, постоянно находящимся в режиме повышенной боевой готовности;

3. Мариуполь стремится к мирной и счастливой жизни в составе Украины, поэтому его категорически нельзя дискриминировать по принципу "А до вас ракеты могут долететь!";

4. Мариуполь ждал и готовился горячо и с любовью встретить гранда украинского футбола.

Но также у меня до сих пор осталось и ощущение некоей искусственности ситуации. Почему наши оппоненты выбрали именно наш город и наш клуб в качестве объекта для своей информационной атаки? Увы, но я так и не имею ответа на классический вопрос, задаваемый еще со времен древнего Рима – Cui prodest (Кому выгодно)?

Выгоден ли был Мариупольгейт самому титулованному клубу Украины? Абсолютно уверен, что нет. Дорогие наши партнеры из "Динамо" Киев. Я очень рассчитываю, что принятое решение КДК позволит нам всем поставить финальную точку в этом так не красящем украинский футбол процессе.

Киевскому "Динамо" присудили поражение за неявку на матч в Мариуполе