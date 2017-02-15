Василий Рац: "От киевского "Динамо" остался бренд, а внутри пустота"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Василий Рац раскритиковал ситуацию в столичном клубе. По его мнению, у бело-голубых нет перспективы развития.

– Я люблю "Динамо" и буду любить, но то, что сейчас происходит в клубе, – я этого не воспринимаю и говорю об этом как есть, – цитирует footboom.com Раца. – Остался бренд, а внутри ничего нет. Пустота. И самое страшное, что нет перспективы. И так считаю не только я. Давайте закроем эту тему, неприятно об этом говорить...

– У вас ведь был шанс изнутри изменить ситуацию. В 2007 году, когда вы вошли в тренерский штаб Йожефа Сабо. Рац, Лужный, Чанов – казалось, что старая гвардия вдохнет новую жизнь и вернет былую славу "Динамо". Что пошло не так?

– Помню, когда поступило приглашение от Йожефа Йожефовича, был на седьмом небе от счастья. Загорелся. Это ведь такая честь – вернуться в "Динамо"! Но за тот короткий период понял, что здесь все не так, как нужно, все по-другому. В команде была куча ненужных, непонятных, случайных игроков, которые и близко не соответствовали уровню "Динамо". Легионеров привозили без согласования с тренером. Причем некоторых обязательно нужно было ставить в состав! Был полнейший бардак. Не знаю, по какому принципу подбирали футболистов, но точно не по игровым качествам.