В заявке "Динамо" на матч с "Шахтером" - 14 украинцев

Стали известны составы киевского "Динамо" и "Шахтера" на матч 26-го тура чемпионата Украины. С первых минут в составе столичной команды появятся семь украинцев, еще семь попали в запас.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Динамо": Коваль - Кадар, Пантич, Вида, Антунеш - Шепелев - Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Морозюк, Беседин.

Запасные - Рудько, Очигава, Цыганков, Рыбалка, Корзун, Яремчук, Буяльский.

"Шахтер": Пятов - Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили - Степаненко - Марлос, Коваленко, Бернард, Тайсон - Феррейра.

Запасные - Шевченко, Бутко, Кривцов, Малышев, Дентинью, Зубков, Бланко Лещук.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.