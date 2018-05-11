В Украине возбудили дело в отношении "Динамо" о мошенничестве при трансфере Ярмоленко в "Боруссию"

Прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества с частью средств, полученных киевским "Динамо" за трансфер нападающего Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию", сообщает пресс-служба ведомства. Клуб обвиняют в том, что часть средств была выведена незаконным способом.

"Динамо" продало Ярмоленко "Боруссии" в августе 2017 года за 25 миллионов евро. Согласно регламенту ФИФА, 5 процентов от суммы контракта направляются на развитие школ, в которых воспитывался футболист.

Ярмоленко был учеником и игроком специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Юность" в городе Чернигове с 1997 по 2006 год. В эту спортивную школу должен был быть перечислен платёж солидарности, размер которого устанавливает Федерация футбола Украины.

Прокуратура сообщила, что часть платежа солидарности в размере 150 тысяч евро на основании поддельных документов была перечислена одной из общественных организаций с созвучным названием. В дальнейшем эта организация перечислила часть средств на счета одного из субъектов хозяйствования.

В ходе расследования изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.