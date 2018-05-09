В сборную Украины вызваны 8 легионеров

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на ближайший сбор восемь игроков, выступающих за иностранные клубы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Вызовы получили Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Эдуард Соболь ("Славия"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук ("Гент"), Артем Кравец ("Кайсериспор") и Евгений Селезнев ("Акхисар").

Отмечается возвращение в ряды сборной Украины Ярмоленко, пропустившего прошлый сбор из-за травмы, и Селезнева, который последний раз получал вызов в команду год назад – на матч с Финляндией.

Полный список игроков, который примут участие в сборе национальной команды, будет объявлен позднее.

Матч Ураина – Марокко состоится 31 мая, начало – в 23.00 по московскому времени.