В Китае может открыться футбольная школа имени Андрея Шевченко

Директор детско-юношеской футбольной школы имени Лобановского Александр Ищенко рассказал, что к ним в гости приезжали представители Китая, которые хотят открыть школу имени Андрея Шевченко.

– К нам пожаловали представители очень крупной провинции Китайской Народной Республики, Хэнань, в которой проживает около 100 миллионов жителей, – цитирует официальный сайт киевского "Динамо" Ищенко. – Они обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать ее именем Андрея Шевченко, потому что у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего – это великие спортсмены, братья Кличко и Андрей Шевченко.

На высшем уровне Шевченко играл с 1993 по 2012 годы. Выступал за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси". За свою карьеру нападающий выиграл 20 командных трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов. С 2016 года Шевченко тренирует сборную Украины.