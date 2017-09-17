В Киеве открыли памятник Андрею Гусину

В Киеве открыли памятник бывшему игроку киевского "Динамо" и сборной Украины Андрею Гусину. Установлен он на Байковском кладбище, где похоронен футболист. Три года назад, 17 сентября 2014 года, попал в серьезную аварию на автодроме, а два дня спустя скончался не приходя в сознание. Игроку был 41 год, у него осталось трое детей.

Карьеру футболиста Гусин завершал в России - с 2005 по 2007 год защищал цвета "Крыльев Советов", после этого недолго числился в "Сатурне" и "Химках". Впоследствии входил в тренерский штаб Гаджи Гаджиева в "Сатурне", "Анжи" и "Крыльях Советов", возглавлял дубль киевского "Динамо".

Открыли памятник Андрею Гусину - сегодня три года как... Вперед и вверх, да на скорости! Дорогой друг... pic.twitter.com/Jw0vVQQVZn – Артем Франков (@frankov11) 17 сентября 2017 г.