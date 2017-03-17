23:41 17 марта | ФУТБОЛ — Украина

В ФФУ ожидают профицит бюджета в 2017 году

0
0
0
0
2

Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Куницын подчеркнул, что организация на исполкоме обсудила вопрос финансирования на 2017 год. По его словам, доходы сходятся с расходами, и ФФУ ожидает профицит бюджета.

- Рассмотрели бюджет на этот год. Приятно, что расходы с доходами сходятся – получается даже, что расходов будет на три миллиона меньше, чем доходов, - приводит footballua.tv слова Куницына. - Львиная доля, 40 процентов, идет на инфраструктуру, закрываются вопросы национальных сборных.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/38205--u-ffu-chekajuty-proficit-byudzhetu/

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

top220

копатели черного моря найдут,что ещё выкопать можно)

23:48 17 марта

баламошка

А крымских яблок они не ожидают? Вступления в Евросоюз? Присоединения к США?

23:46 17 марта

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...