В ФФУ ожидают профицит бюджета в 2017 году

Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Куницын подчеркнул, что организация на исполкоме обсудила вопрос финансирования на 2017 год. По его словам, доходы сходятся с расходами, и ФФУ ожидает профицит бюджета.

- Рассмотрели бюджет на этот год. Приятно, что расходы с доходами сходятся – получается даже, что расходов будет на три миллиона меньше, чем доходов, - приводит footballua.tv слова Куницына. - Львиная доля, 40 процентов, идет на инфраструктуру, закрываются вопросы национальных сборных.