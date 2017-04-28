В чемпионате Украины появится плей-офф за выживание

В следующем сезоне украинской премьер-лиги к существующему формату добавятся матчи плей-офф за выживание, информирует официальный сайт турнира. Команды, занявшие 10-е и 11-е места, сыграют против 3-й и 2-й команд первой лиги соответственно. Формат и календарь чемпионата в ближайшее время будут переданы на утверждение исполкому Федерации футбола Украины.

Напомним, на данный момент действует формат, согласно которому 12 команд после двух кругов поделены на две шестерки. Первая ведет борьбу за чемпионство и выход в еврокубки, а вторая – за выживание.