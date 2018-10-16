Умер бывший игрок и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич

Киевское "Динамо" сообщило о смерти своего бывшего игрока и тренера Олега Базилевича. Ему было 80 лет.

- На восемьдесят первом году жизни перестало биться сердце чрезвычайно порядочного, доброго и интеллигентного человека. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, - сообщается на официальном сайте киевского "Динамо".

Базилевич с 1957 по 1965 год в качестве нападающего "Динамо" провел 161 матч и забил 53 гола. Также он работал вместе с Валерием Лобановским в качестве тренера, став двухкратным чемпионом СССР, а также завоевав Кубок обладателей кубков.

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